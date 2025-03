Frosinone – Incendio quadri elettrici di uno stabile: intervengono i Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, 10 marzo 2025.

Frosinone, incendio quadri elettrici in uno stabile: paura per alcune famiglie. Intervengono i Vigili del Fuoco

A seguito di chiamata al numero d’emergenza, poco dopo le 16:35, i vigili del fuoco di Frosinone sono intervenuti in via Cosenza, per incendio di quadri elettrici.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, alla messa in sicurezza dello stabile e all’evacuazione delle famiglie a causa del fumo che si è propagato in tutto l’edificio.

Sul posto 7 automezzi VVF, tra cui 2 APS (Auto Pompa Serbatoio), 2 pick up, l’autoscala, l’autobotte e il carro nbcr per scorta aria.

Intervenuti anche i Carabinieri, polizia d stato, polizia locale e 118 per quanto di competenza.