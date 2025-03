Fiuggi, cinque borse di lavoro per giovanissimi e adulti: i dettagli

Fiuggi – L’amministrazione comunale e il Sindaco continuano a promuovere iniziative indirizzate all’occupazione, all’inclusione sociale, ai bisogni giovanili e al supporto al disagio.

Info e dettagli sulle borse di lavoro

Il primo cittadino, Alioska Baccarini, e l’assessore con delega al bilancio e ai servizi sociali, Rachele Ludovici, hanno comunicato quanto segue:

“L’Amministrazione del Comune di Fiuggi intende promuovere e finanziare un progetto di cinque Borse lavoro, di cui due per adulti dal 18 al 65esimo anno di età per favorire inclusione sociale e supporto al disagio; tre dal 18 al 30esimo anno di età al al fine di favorire per i giovani del territorio l’occasione di sperimentarsi in attività di inclusione sociale e lavorativa.

La borsa lavoro è uno strumento che non costituisce rapporto di lavoro dipendente e ai borsisti verrà corrisposto un compenso mensile non soggetto a ritenute fiscali e contributi

previdenziali; inoltre per i borsisti verranno attivate le coperture assicurative previste e la spesa per i compensi ai borsisti e per le coperture assicurative saranno a carico del bilancio comunale. Lo scopo di questa misura adottata dall’amministrazione comunale – si legge nella nota – è quello di utilizzare questo mezzo di aiuto economico che consente l’inserimento lavorativo temporaneo, con lo scopo di aiutare la persona a orientarsi verso un’attività lavorativa, di sperimentare in un contesto agevolato le proprie capacità spendibili nel mondo del lavoro e favorire la formazione e l’autonomia professionale”.

L’indennità di partecipazione in favore dei borsisti, trova copertura finanziaria a carico del bilancio comunale con risorse dedicate, fissando la quota mensile in €600,00 (seicento).

Lo scopo dell’amministrazione comunale è dunque quello di promuovere e finanziare un progetto di cinque Borse lavoro, approvando l’Avviso Pubblico per la partecipazione alle Borse lavoro ed il Modulo richiesta di partecipazione.

L’avviso pubblico per la partecipazione alle Borse lavoro e il Modulo di richiesta di partecipazione alle Borse lavoro, verranno resi noti con comunicazione sul sito Internet istituzionale e sui canali social del Comune di Fiuggi. Le adesioni, da parte dei cittadini in possesso dei requisiti previsti dovranno essere presentate utilizzando il modulo reperibile sul sito internet del Comune ovvero presso l’ufficio servizi sociali e dovranno essere consegnate a mano al protocollo generale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.

Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi sulla trasparenza.

Foto di repertorio