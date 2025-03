Roma – Controlli antidroga dal centro alla periferia: 11 arresti. Di seguito, il report completo sui vari interventi dei Carabinieri.

Droga a Roma, i controlli e gli ultimi arresti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo di 33 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato alla guida della sua auto in via Vestricio Spurinna, durante un normale controllo e il suo evidente nervosismo ha spinto i militari a ispezionare più accuratamente il veicolo. Nel vano portaoggetti, infatti, i Carabinieri hanno scoperto un doppiofondo dove erano nascosti 36 involucri di crack, per un peso complessivo di 41 g, che sono stati sequestrati.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, invece, hanno arrestato in flagranza un uomo di 31 anni. L’uomo, controllato mentre si trovava a bordo di un’autovettura a noleggio in atteggiamento sospetto, è stato trovato in possesso di 9 involucri di cocaina, occultati all’interno di un contenitore metallico fissato con una calamita sotto al sedile dell’auto, con l’intento di eludere i controlli.

Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno arrestato due cittadini romani, di 23 e 28 anni, fermati in viale Jonio a bordo di un’auto e trovati, a seguito di perquisizione veicolare, in possesso di 12 g di cocaina e 680 euro, nascosti nel vano porta-oggetti.

QUARTICCIOLO, ORMAI NOTI AI CARABINIERI I NASCONDIGLI DELLA DROGA

Durante i servizi antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un cittadino originario della Tunisia, sorpreso mentre effettuava cessioni di stupefacente dopo aver prelevato le dosi da un vano contatore dell’acqua. A seguito di un controllo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 3 dosi di crack, 21 dosi di cocaina e 520 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

TRE ARRESTI TRA I QUARTIERI DELL’EUR – TOR MARANCIA, VILLA BONELLI E SAN PAOLO

In un controllo in viale di Tor Marancia, i Carabinieri della Compagnia Eur hanno arrestato un residente del posto. Dopo essere stato fermato per un controllo e trovato in possesso di due dosi di cocaina, i militari hanno esteso i controlli presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto 2,52 grammi di cocaina, 0,4 grammi di hashish, materiale da confezionamento e pesatura, e 60 euro in contanti.

In via dell’Impruneta, per le medesime ipotesi di reato, è stato arrestato un cittadino egiziano, trovato in possesso di 8 grammi di hashish, 4 dosi di cocaina e 630 euro in contanti. In via della Villa di Lucina, un altro connazionale è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo. L’uomo, in atteggiamento sospetto, è stato trovato con quasi 54 grammi di hashish e circa 1.600 euro in contanti, oltre a un bilancino di precisione. Una perquisizione estesa alla sua abitazione ha permesso di rinvenire altri 31 grammi della stessa sostanza e 2.050 euro in contanti.

SAN BASILIO, 3 ARRESTI

I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio, in distinti episodi, hanno arrestato un 42enne fermato in via di Tor Cervara dopo essere stato visto cedere una dose di stupefacente ad un’altra persona, poi segnalata al Prefetto. A seguito di un controllo più approfondito, l’uomo è stato trovato in possesso di un’altra dose di cocaina e 395 euro in contanti, ritenuti provento di pregressa attività illecita.

In via Nomentana, invece, durante un controllo su un’autovettura risultata a noleggio, il conducente, un cittadino italiano di 56 anni, è stato arrestato dopo essere stato trovato alla guida in possesso di 20 dosi di crack e 135 euro in contanti

Sempre in via Nomentana, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato anche un 48enne romano, già noto alle forze dell’ordine, fermato a bordo di un’auto a noleggio e trovato in possesso di 8 dosi di crack e denaro contante.

PARIOLI – UNA PERSONA ARRESTATA DAI CARABINERI DI PIAZZA BOLOGNA

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna, in via dei Campi Flegrei, a seguito di un controllo ad un uomo fermato in atteggiamento sospetto, hanno rinvenuto e sequestrato 20 dosi di cocaina e 70 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato poiché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutti gli arresti sono stati convalidati. Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.