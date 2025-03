Colleferro, 2° appuntamento di Autori in Libreria 2025 con Corrado De Rosa

Sabato 15 marzo 2025, alle ore 17:00, presso la libreria C&C Catena di Colleferro in via Consolare Latina 69, lo psichiatra e scrittore Corrado De Rosa presenterà il suo ultimo libro, La teoria del salto (minimum fax) nell’ambito della rassegna Autori in Libreria ideata dall’Associazione Culturale Gruppo Logos in collaborazione con la libreria C&C Catena.

Il libro

La storia di Philippe Halsman, protagonista del libro di Corrado De Rosa, è una vicenda vera che attraversa tre vite. Nel 1928, durante un’escursione sulle Alpi tirolesi, il padre di Philippe, un dentista ebreo, viene trovato morto con ferite sospette dopo una caduta. Il giovane viene ingiustamente accusato di parricidio, vittima di un processo influenzato dall’antisemitismo dell’epoca, paragonato all’«affare Dreyfus austriaco». Dopo essere stato graziato, Philippe si trasferisce a Parigi, cambia nome e intraprende una brillante carriera di fotografo. Diventa uno degli artisti più celebri del Novecento, immortalando personaggi come Dalí, Marilyn Monroe e Nixon. Attraverso il celebre “salto” che chiedeva ai suoi soggetti, Halsman cercava di catturare l’essenza più autentica delle persone, forse alla ricerca di quella leggerezza che la vita gli aveva sottratto troppo presto.

L’Autore

Corrado de Rosa (1975) è uno psichiatra ed è autore di numerosi saggi sulla follia come strumento di manipolazione dei processi, tra cui I medici della camorra(Castelvecchi 2011) e La mente nera(Sperling & Kupfer 2014). Nel 2018 è uscito per Rizzoli il suo romanzo L’uomo che dorme. Nel 2022, per Giulio Perrone Editore, ha scritto A Salerno. Psicologia insolita di una città sospesa. Con minimum fax ha pubblicato Italian Psycho (2021) e Quando eravamo felici (2023).