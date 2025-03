Oggi, 8 marzo, si è svolta presso l’Istituto Comprensivo Alfredo Vinciguerra di Colleferro la finale d’area dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Sul podio è salito un alunno della scuola Mazzini. Hanno presieduto all’evento la dirigente scolastica Marika Trezza, il sindaco Pierluigi Sanna e l’assessore Diana Stanzani.

L’evento

La numerosa platea di studenti, famiglie e docenti è stata accolta nell’aula di Alta Formazione, all’interno della prestigiosa biblioteca “Morandi”. Ha introdotto i lavori la preside e successivamente è intervenuto il primo cittadino. Entrambi hanno rivolto un caloroso saluto a docenti e studenti, ringraziandoli per la passione e la dedizione profuse in questo percorso di crescita e sfida. Doverosi anche i ringraziamenti alle famiglie che hanno supportato i loro ragazzi e li hanno accompagnati oggi, a testimonianza di quanto sia importante la collaborazione tra la scuola e la famiglia. Ma i veri protagonisti di questa giornata sono stati loro: i ragazzi, che hanno affrontato la prova con grande impegno, entusiasmo e determinazione.

L’importanza dei Giochi Matematici e della Matematica

La Vinciguerra partecipa ai Giochi Matematici del Mediterraneo dal 2019 e dal 2022 è diventata Scuola Polo. Oggi ha accolto ben 94 studentesse e studenti provenienti da 9 istituti comprensivi del territorio che si sono sfidati con la logica e il ragionamento. Di questi, un terzo è rappresentato da ragazze: un dato che fa riflettere e rimarca la crescita, in positivo, del trend rispetto agli anni precedenti.

I Giochi Matematici del Mediterraneo sono un’iniziativa dell’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”, nata nel 2010 da un gruppo di docenti con l’obiettivo di diffondere l’amore per la matematica e renderla accessibile a tutti. In pochi anni, il numero di partecipanti è cresciuto in modo straordinario, superando oggi i 200.000 studenti in tutta Italia.

Questo dimostra quanto la Matematica sia non solo una disciplina scolastica, ma anche una “palestra” per il pensiero critico, la risoluzione dei problemi e la creatività. E proprio tra pochi giorni la scuola Vinciguerra celebrerà il Pi Greco Day (14 marzo), una giornata dedicata alla bellezza della matematica e delle discipline STEM, che sono il cuore della formazione del futuro.

Risultati e prospettive future

Negli anni, gli studenti dell’istituto Vinciguerra si sono distinti con risultati eccellenti, arrivando più volte alle fasi finali. Come l’anno scorso quando Daniel si è qualificato per la finale nazionale a Palermo, dimostrando che con impegno e passione si possono raggiungere traguardi inimmaginabili.

Conclusione e augurio

È stata una giornata di festa per la matematica e per tutti gli studenti che hanno raccolto la sfida. A prescindere dal risultato ottenuto, resterà indelebile nella loro memoria questa esperienza. Soprattutto ricorderanno che conta mettersi in gioco, allenare la mente e divertirsi con la bellezza dei numeri.

Premiazione

Si è assistito a una competizione emozionante e impegnativa e quando è giunto il momento di proclamare i vincitori della finale, l’emozione era palpabile. Il sindaco e la dirigente hanno declamato i vincitori: tra loro c’era anche Samuele di una classe prima della scuola secondaria di primo grado Mazzini. L’amministrazione Sanna, su richiesta della preside Trezza, contribuirà alle spese di viaggio del giovane vincitore che nei prossimi mesi disputerà la finale nazionale a Palermo.

Ai partecipanti della manifestazione di oggi giungano i complimenti da parte di tutto l’istituto Vinciguerra, delle famiglie, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità colleferrina.

Ai nostri giovani un grande in bocca al lupo per il loro cammino!

Nella galleria sottostante le foto di oggi: