Roma – Sedici persone, tutte gravemente indiziate di furto aggravato, sono state arrestate in flagranza di reato grazie a una intensa attività di controllo condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica.

Roma. Furti e borseggi sui mezzi pubblici: 16 arresti, ecco tutti i dettagli

Nello specifico, a bordo dei vagoni delle metro, i Carabinieri, nel corso dei quotidiani servizi preventivi antiborseggio, hanno arrestato 9 persone; tutti cittadini stranieri, sorpresi nelle varie fermate della metropolitana, tra cui Termini, Repubblica, Piramide, Re di Roma e Repubblica, mentre tentavano di portar via telefoni, portafogli e zaini. Oggetti recuperati e restituiti alle vittime.

Inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno intensificato la vigilanza in punti strategici come via del centro storico e limitrofe. Qui, negli ultimi giorni, cinque persone sono state arrestate in flagranza mentre si impossessavano di zaini e borse lasciati incustoditi dai turisti, distratti ad osservare i monumenti della Capitale e i luoghi di culto per il Giubileo.

In piazza San Lorenzo in Lucina, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, dopo un lungo pedinamento tra i negozi delle vie del centro storico, sono riusciti a sorprendere e arrestare un georgiano di 48 anni, subito dopo aver asportato due paia di occhiali da sole di un noto brand. Sempre gli stessi militari, in via della Dataria hanno arrestato due cittadine romene, sorprese dopo aver strappato con destrezza il portafogli di una turista italiana. Refurtiva recuperata e restituita alla vittima.

In via del Traforo, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato una cittadina di origini bosniache, bloccata dopo aver portato via il portafogli, poi recuperato, a una turista francese, che non si era accorta di nulla. Invece, un cittadino palestinese di 50 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese, subito dopo aver sfilato il telefono dalle tasche del giubbino di un turista italiano. In un supermercato di via Carrara, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un georgiano di 28 anni, sorpreso a nascondere all’interno di un borsone prodotti alimentari dal valore complessivo di circa 100 euro, senza pagarli. Tutto recuperato e restituito al responsabile dell’attività commerciale. Infine, in via Fauglia, i Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un cittadino italiano, mentre tentava di portare via un’autovettura in sosta. Bloccato dai militari, è stato trovato con un cacciavite poi sequestrato, utilizzato, poco prima per forzare la serratura dell’auto.

Tutte le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.