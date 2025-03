Palazzo Morandi di Colleferro ospiterà dal 15 marzo al 3 aprile 2025 la mostra “Volti e luoghi: emozioni in movimento”, una coinvolgente esposizione dedicata alle opere dell’artista giapponese Tomoko Momoki.

Colleferro, dal 15 marzo la mostra “Volti e luoghi: emozioni in movimento” di Tomoko Momoki: i dettagli

Tomoko Momoki, pittrice impressionista contemporanea rinomata per il suo stile unico, trasforma momenti di vita quotidiana in capolavori ricchi di luce e colore. Attraverso i suoi dipinti, racconta le emozioni delle persone e i luoghi che attraversano, catturando l’essenza del movimento e dell’interazione umana con il paesaggio urbano.

La mostra propone:

Una selezione di ritratti intensi che esplorano l’animo umano.

Scorci di città che evocano un senso di dinamismo e poesia.

Un dialogo tra culture, influenze orientali e occidentali che si fondono sulla tela.

Dettagli dell’evento:

Titolo: “Volti e luoghi: emozioni in movimento”

Artista: Tomoko Momoki

Quando: Dal 15 Marzo al 3 aprile 2025

Dove: Area Espositiva ex direzione BPD presso Palazzo Morandi, corso Garibaldi 22 , Colleferro (RM)

Ingresso: Gratuito

Orario di apertura: 9:00/12:00 – 15:00/18:00

L’esposizione rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e per chiunque voglia immergersi in un viaggio emozionale attraverso volti e luoghi che parlano con il linguaggio universale della pittura.

Giorno di inaugurazione 15 marzo ore 16.30

Maggiori dettagli sulla mostra nella locandina in evidenza