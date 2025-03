Roma, incendio in un appartamento: morto un anziano

Roma – Divampato un incendio in un appartamento nel primo pomeriggio di oggi, 6 marzo 2025: morto un anziana.

Dalle ore 14:00 circa, i Vigili del Fuoco di Roma sono stati impegnati con due squadre, un’autoscala, un’autobotte e il carro teli in Viale dei colli Portuensi, per l’incendio in un appartamento.

Le fiamme hanno avvolto l’intera unità abitativa posta al quarto e ultimo piano di una palazzina.

Una persona anziana è deceduta, al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Funzionario, Capoturno VVF, 118 e Polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza.