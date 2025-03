Roma – Strumento “salvavita” donato al Commissariato Borgo: Polizia di Stato ed Ares 118 uniti per la sicurezza ed il benessere dei cittadini. I dettagli.

Roma, strumento salvavita donato al Commissariato: il bel gesto tra Polizia di Stato e Ares 118

«…insieme abbiamo nel tempo costruito una credibilità delle Istituzioni, una capacità di dare risposte ai cittadini, quelle rassicurazioni che cercano in un’attività come la nostra e questa è una caratteristica che condividiamo, quella dell’operatore della sicurezza e quella dell’operatore della sanità. Sono due mestieri che contengono in sé la sconfitta…

…All’interno di questo segmento, noi abbiamo soltanto una possibilità: purtroppo noi non lo colmeremo mai ma lo possiamo accorciare. Non lo elimineremo ma lo possiamo rendere sostenibile attraverso l’amicizia istituzionale tra uomini che hanno scelto di seguire il Paese per garantire la sicurezza e la sanità. Non è una possibilità ma un dovere che l’uomo delle Istituzioni deve praticare… l’amicizia istituzionale tra operatori che svolgono questi mestieri…»

Sono le parole con cui oggi il Questore di Roma, Dr. Roberto MASSUCCI, ha espresso il suo ringraziamento al Direttore Generale Ares 118, Dr. Narciso MOSTARDA, in occasione della Cerimonia di consegna di un defibrillatore agli agenti del Commissariato Borgo.

Uno strumento prezioso con l’obiettivo di garantire un aiuto rapido ed efficace nella gestione delle emergenze cardiache che si possono verificare quotidianamente durante il servizio, specie in considerazione del crescente afflusso dei pellegrini durante le celebrazioni connesse all’anno giubilare. Dotato di piastre in grado di prestare assistenza e soccorso ad adulti e bambini, permetterà ai poliziotti di intervenire in pochi istanti in caso di necessità.

Un ulteriore tassello che sancisce il gemellaggio tra gli operatori della Polizia di Stato e quelli del sistema sanitario, due figure professionali da sempre orientate alla collaborazione ed alla integrazione dei valori fondanti che li accumunano, attraverso un’azione condivisa e sinergica volta a fornire il soccorso ed il supporto sanitario a tutta la collettività.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo