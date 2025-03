Paliano – Il Carnevale 2025 si è concluso con grande entusiasmo e partecipazione, portando allegria e colori nelle strade della città.

Carnevale a Paliano: grande successo per la kermesse: i dettagli e le dichiarazioni

L’edizione di quest’anno, che ha visto la sfilata dei carri allegorici nelle domeniche del 23 febbraio e del 2 marzo e poi nel martedì ufficiale di Carnevale, ha registrato un’ottima affluenza di pubblico, con tanti cittadini che hanno voluto assistere e partecipare a questi grandi momenti di festa, tradizione e cultura.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Simone Marucci e l’Assessore al Turismo Francesca Calamari: «La città di Paliano ha accolto il Carnevale con un entusiasmo travolgente e un’energia contagiosa! Quest’anno abbiamo deciso di dare una svolta straordinaria a questa festa, aggiungendo una data in più per permettere a tutti coloro che con passione e dedizione lavorano ai carri di mostrare i loro lavori. Ma non ci siamo fermati qui: ieri mattina, in un’atmosfera festosa di martedì grasso, abbiamo dato vita a una parata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, regalando ai più piccoli una mattinata di pura gioia e meraviglia. Un sincero ringraziamento va a tutte le maestre e alle famiglie che hanno contribuito a rendere possibile questo momento magico. Il Carnevale a Paliano quest’anno ha raggiunto livelli di vivacità senza precedenti! I carri e i figuranti hanno inondato le strade di allegria, trasformando la nostra città in un palcoscenico di festeggiamenti che ha unito l’intera comunità in un abbraccio di gioia collettiva. Un enorme riconoscimento va a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per realizzare questa grande manifestazione».

«È stato un Carnevale straordinario, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame della nostra comunità con le tradizioni. Siamo orgogliosi di aver organizzato un evento che ha saputo appassionare così tante persone con ben quattro carri allegorici oltre a quelli dell’Istituto Comprensivo. Questo è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento in primis dei tanti palianesi che con dedizione e tanta cura si sono prodigati nella realizzazione dei carri e dei costumi, ma anche della scuola, delle forze dell’ordine e delle associazioni della Protezione Civile, Croce Rossa e ANPPE che ringrazio calorosamente. Grazie naturalmente alla Proloco per il supporto nell’organizzazione. Un evento che si è dimostrato non solo un’opportunità per divertirsi, ma anche un modo per creare un’atmosfera di condivisione e di comunità». Questa la dichiarazione del Sindaco Domenico Alfieri.

I premi sono stati così assegnati: