Roma, raffica di arresti in diversi quartieri: il report completo

Roma – Raffica di arresti nella Capitale in diversi quartieri: ecco tutti i dettagli.

ARCO DELLA MADONNETTA DI ACILIA, 2 ARRESTI

I Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno condotto un’importante attività finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti nei pressi del “Parco della Madonnetta” dove dopo aver sorpreso un ragazzo con 10 g di hashish, segnalato alla Prefettura di Roma hanno scoperto un uomo in possesso di 30g di hashish e lo hanno arrestato. Poche ore dopo, altri Carabinieri della medesima Stazione di Acilia hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 950 g di hashish, già suddiviso in dosi pronte per la cessione.

QUARTICCIOLO, DROGA NASCOSTA NEL PARCO GIOCHI, UNA DONNA E TRE UOMINI ARRESTATI

Nel corso dei quotidiani servizi antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato 4 persone. Un uomo che alla vista dei militari, è scappato disfacendosi di 2 involucri di crack. Una donna sorpresa in via Molfetta con dosi di crack; un uomo che invia Ostuni cedeva dosi di crack che nascondeva nel parco giochi per bambini; un uomo sorpreso a cedere dosi di cocaina e crack in via Cerignola.

TOR BELLA MONACA E TOR VERGATA, 3 ARRESTI

Due persone a Tor Bella Monaca e una a Tor Vergata sono state arrestate dai Carabinieri delle Stazioni di zona, poiché sorprese a cedere dosi di cocaina, hashish a giovani acquirenti.

MONTESACRO, TALENTI, CITTA’ GIARDINO – CARABINIERI ARRESTANO 4 PERSONE

Un uomo sorpreso a bordo di un’auto con dosi di cocaina e crack è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro; i militari della Stazione di Roma Talenti hanno invece arrestato un uomo in possesso di cocaina; altri due uomini, in due distinti episodi, sorpresi a bordo della loro auto in possesso di dosi di cocaina sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino e del nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro.

EUR – CARABINIERI ARRESTANO 3 PERSONE PER DROGA

Un uomo e una donna sorpresi a bordo della loro auto mentre cedevano dosi coaina e crack a un giovane acquirente sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma Eur; un uomo è invece stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur dopo essere stato sorpreso a cedere dosi di cocaina a un uomo.