Guidonia Montecelio – Scaduta l’Ordinanza del sindaco Gualtieri sull’impianto di TMB dell’Inviolata: riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del primo cittadino di Guidonia, Mauro Lombardo.

La nota stampa

“Oggi abbiamo effettuato un sopralluogo all’impianto di TMB dell’Inviolata in quanto, ieri, è scaduta l’Ordinanza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che aveva autorizzato la trasferenza dei rifiuti indifferenziati della Capitale in questo sito.

Volevamo verificare la totale interruzione di ogni afflusso di camion dell’AMA e di rifiuti nel nostro Comune. Effettivamente, da oggi, l’impianto non funziona più neanche per questa residuale attività.

Il Sindaco Gualtieri ci aveva preannunciato che non avrebbe rinnovato l’Ordinanza ma, ritengo, siano stati utili anche il ricorso al TAR Lazio dell’Amministrazione comunale, che ha obbligato AMA a individuare immediatamente un sito alternativo a quello dell’Inviolata, la votazione in Consiglio comunale di un Ordine del giorno che stigmatizzava l’utilizzo di questo impianto in assenza di autorizzazioni e la grandissima mobilitazione delle Associazioni e dei cittadini che hanno ribadito che all’Inviolata la priorità non è questo impianto ma la bonifica dell’ex discarica.

Con la chiusura dell’impianto di TMB, adesso, ci possiamo concentrare tutti, Regione compresa, sulle attività di bonifica e sull’avvio dei lavori per la copertura definitiva, il capping”, così in una nota stampa Mauro Lombardo, Sindaco di Guidonia Montecelio.

Foto di repertorio