Roma, controlli nella periferia est: cinque arresti in pochi giorni

In pochi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno condotto un’importante attività di controllo del territorio nella periferia est della Capitale, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I controlli

Le attività, mirate al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata e nelle borgate Borghesiana e Finocchio, hanno portato all’arresto di 5 persone e alla denuncia a piede libero di altre 6.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, ad esito di accertamenti presso le unità abitative in via Tenuta di Torrenova 80, eseguiti congiuntamente a personale della società Areti, hanno sorpreso 7 persone ad alimentare le proprie abitazioni con allacci abusivi alla rete elettrica. Sei sono state denunciate e uno, un 62enne romano che occupava abusivamente un appartamento, arrestato perché già denunciato per analogo reato lo scorso 27 novembre 2024.

Altre tre persone sono finite in manette per reati inerenti agli stupefacenti: un 34enne romano trovato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata in possesso di 4 dosi di cocaina, 2 dosi di hashish, 3 dosi di crack e 220 euro; un 32enne romano che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca all’esterno della sua abitazione in viale dell’Archeologia e trovato in possesso di 51 dosi di cocaina e 180 euro; un 33enne romeno sorpreso dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca a cedere alcune dosi di cocaina ad un acquirente.

In manette è finito anche un 31enne ucraino che, ad esito di un controllo, è risultato destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione in caserma con la custodia cautelare in carcere, emessa il 20 febbraio dal Tribunale di Roma – IV Sezione Penale, a seguito della proposta di aggravamento avanzata dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca che hanno riscontrato diverse violazioni della misura in atto.

In totale, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, che hanno anche eseguito una serie di posti di controllo alla circolazione stradale, hanno identificato 156 persone, controllato 79 veicoli e elevato sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro.

Si precisa che considerato lo stato dei procedimenti, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad un eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

