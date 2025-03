Roma – Tragico incidente sulla Cristoforo Colombo nella notte di oggi, 4 marzo 2025: morto un 44enne.

Stando ad una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, la vittima avrebbe perso il controllo della propria auto, schiantandosi contro un semaforo.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi di rito e la messa in sicurezza dell’area.

