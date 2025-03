Guidonia Montecelio – Tragico incidente sul lavoro nelle prime ore di oggi, 3 marzo 2025: morto un dipendente di una ditta di trasporti.

Guidonia Montecelio, incidente sul lavoro in una ditta di trasporti: morto un dipendente schiacciato dal cancello di ingresso

La Sala Operativa del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco ha inviato, in data odierna alle ore 04.00 circa, a Guidonia Montecelio in Via Gioacchino Bonnet, la Squadra di Tivoli 18/A per un incidente sul lavoro.

Il personale dei Vigili del Fuoco, arrivato sul posto insieme al personale sanitario del 118, ha soccorso il dipendente di una ditta di trasporti che, a causa del cedimento del cancello d’ingresso al piazzale dell’azienda, era rimasto schiacciato.

Purtroppo nel violento impatto, l’uomo ha perso la vita. Sul posto la Polizia di Stato e l’ispettorato del lavoro dell’ASL di competenza.

Foto di repertorio