Colleferro – Nella giornata di ieri, sabato 1° marzo, è stata inaugurata la Casa dello Studente.

Colleferro, inaugurata la Casa dello Studente: il racconto

Sabato 1 marzo, a Colleferro, la Consigliera metropolitana Valeria de Filippis ha partecipato all’inaugurazione della prima Casa dello Studente di Colleferro, assieme al Sindaco di Colleferro e Vicesindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna, al responsabile della Casa dello Studente Raimondo Scaccia e agli altri amministratori e autorità del territorio.

“Un momento significativo che detta la misura dello sviluppo di Colleferro, non solo dal punto di vista industriale ma anche per la ricerca e lo studio universitario. In poco tempo Colleferro ha raggiunto un numero elevato di studenti, per i percorsi accademici presenti de La Sapienza, ITS e Tor Vergata. L’apertura della Casa dello Studente è un segnale di ulteriore crescita, per il quale la cittadina metropolitana diventa ancora più capace di accogliere nuovi studenti universitari, candidandosi ad essere un luogo dove ricerca, lavoro e sviluppo si incontrano. Come Città metropolitana, sotto la guida del Sindaco Gualtieri, siamo pronti a sostenere ogni nuova realtà che migliora i servizi ai cittadini e porta avanti il percorso di sviluppo sociale ed economico nelle diverse aree che compongono il territorio, contrastando lo spopolamento e creando centri diffusi e interconnessi ricchi di opportunità e servizi”, è quanto dichiarato da Valeria de Filippis, Consigliera Città metropolitana di Roma Capitale.