Roma. Schiaffi e calci all’anziana madre: arrestato un 45enne

Roma, Testaccio – Ancora una volta i Carabinieri della Stazione di Roma Aventino, su richiesta di aiuto da parte di una mamma residente del quartiere Testaccio, sono intervenuti in un’abitazione per arrestare in flagranza il figlio, un 45enne romano, già noto alle forze dell’ordine e già arrestato qualche giorno fa per le stesse ragioni e sottoposto all’obbligo di firma in caserma, poiché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda

Nella circostanza, l’uomo al culmine dell’ennesima lite con l’anziana madre per futili motivi, l’avrebbe aggredita, colpendola con schiaffi al volto e calci alla schiena, strappandole persino ciocche di capelli.

La 70enne, immediatamente soccorsa dai militari giunti sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale dell’Isola Tiberina, per le cure del caso.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, d’intesa con la Procura della Repubblica, i Carabinieri lo hanno arrestato e successivamente accompagnato presso il carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di avvicinamento alla casa familiare.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.