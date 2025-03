Colleferro, festa di Carnevale a Piazza Italia: il racconto dell’IC Vinciguerra

Colleferro – Nella giornata di ieri, 1° marzo 2025, si è tenuta la festa di Carnevale in piazza Italia.

Colleferro, festa di Carnevale a Piazza Italia: il consueto appuntamento annuale con tante maschere e divertimento

Il consueto appuntamento annuale ha visto la presenza di numerose maschere divertenti e colorate, un vero e proprio tripudio di allegria, per grandi e piccini.

All’evento ha partecipato anche l’Istituto Comprensivo “Alfredo Vinciguerra”, che invia a questa Redazione il racconto della mattinata di ieri.

Il racconto della giornata di ieri dall’Istituto Comprensivo Alfredo Vinciguerra

La scuola tra passato, presente e futuro”: un viaggio nella storia e nel tempo. Questo lo slogan scelto dall’Istituto Comprensivo “Alfredo Vinciguerra” di Colleferro, guidato dalla dirigente scolastica Marika Trezza, per la festa di Carnevale in piazza Italia.

Il Vinciguerra con i suoi alunni, le famiglie, il corpo docente e amministrativo, ha risposto “presente” all’appello del Comune, oggi primo marzo, sfilando per le vie del centro tra musiche, balli, carri allegorici e tante, tantissime mascherine. Un lavoro in grande stile quello svolto dagli insegnanti dell’Istituto Comprensivo che ha esaltato l’immagine vivace di una scuola effervescente e al passo con i tempi.

Ad incoraggiare tutti i suoi preziosissimi docenti in prima fila, c’era la preside Marika Trezza accanto ai suoi alunni insieme alla sua collaboratrice Arianna Grossi. Hanno voluto rompere le righe scendendo in campo, dispensando parole di affetto e sorrisi a tutto il gruppo e lasciando trapelare un sentimento di grande collaborazione e coesione. E neanche la pioggia è riuscita ad interrompere l’entusiasmo che si respirava nel lungo corteo che dal plesso Francesco Petrarca si è snodato per il centro colleferrino. Tutti “armati” di telefonini e macchine fotografiche per immortalare il serpentone colorato e scattare selfie indimenticabili.

Com’era la scuola ieri, com’è oggi e come la si immagina nel futuro: dai piccoli scolari con i loro cappellini, i grembiulini con i fiocchi grossi, rigorosi, e le cartelle retrò, alla scuola di oggi, inclusiva, accogliente, multietnica e multilinguistica, per poi lanciare lo sguardo al futuro con la scansione del codice QR collegato al sito del Vinciguerra. Un viaggio nello spazio tra scienza e ingegneria, un viaggio tra i pianeti e le stelle dove l’intelligenza artificiale costruisce e inventa, ma non si sostituisce agli alunni “spaziali”. Alla grande parata hanno partecipato anche i piccolissimi delle sezioni Primavera con i loro educatori, mamme e papà. Incredulità, stupore e gioia trasparivano dai loro volti: felici di essere lì con i più grandi a festeggiare uno dei primi carnevali della vita.

Chiara ed essenziale nel messaggio di ringraziamento la dottoressa Trezza che sottolinea di essere scesa in campo accanto ai suoi bambini dell’infanzia, perché rappresentano il futuro di questa città e di questo Paese.

È essenziale – secondo lei – investire sugli alunni e sulla scuola in generale dedicando risorse e tempo. La dirigente ha poi elogiato il lavoro di chi ha permesso lo svolgimento della bellissima manifestazione, tutti gli alunni e le loro preziose famiglie per la partecipazione, i docenti per il lavoro che svolgono quotidianamente, spesso destreggiandosi tra mille difficoltà.

Non sono mancati poi i ringraziamenti al Comune, nella persona del sindaco Pierluigi Sanna, e a tutti gli organizzatori.

Erano tanti, tantissimi a festeggiare il Carnevale in piazza mentre l’angelo del gruppo Speleologico dei Monti Lepini si calava dal Municipio tra la gente. Una novità assoluta voluta dal primo cittadino del nostro comune.

E dal Vinciguerra è stato lanciato il messaggio indirizzato a tutta la Città in occasione del Novantesimo dalla sua costituzione con i piccoli alunni vestiti dei colori di Colleferro con il suo stemma. Sul podio, medaglia d’oro, la scuola dell’Infanzia Francesco Petrarca, premiata dal sindaco, dall’assessore Sara Zangrilli e dal consigliere Lorenzo Cangemi.

“Buon divertimento a tutti i colleferrini e arrivederci al prossimo Carnevale!”.

Foto nella galleria sottostante: