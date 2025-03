Controlli ad Artena e Valmontone: tre denunce e una segnalazione

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro, con il supporto dei colleghi del Gruppo Tutela della Salute di Roma, nell’ambito delle attività di controllo che da diverse settimane stanno interessando l’intero territorio di competenza, hanno svolto un mirato servizio di prevenzione che ha interessato i Comuni di Artena e Valmontone, disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.

I controlli ad Artena e Valmontone: ecco cosa emerge

In particolare, i Carabinieri hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica di Velletri due cittadini italiani, titolari rispettivamente di un B&B e di un affittacamere, che all’esito dei controlli sono risultati inadempienti alle previste comunicazioni di legge circa gli alloggiati. Inoltre il titolare di una delle due strutture ricettive è stato anche sanzionato amministrativamente per un totale di 2.200 euro e contestualmente sono stati avviati dai Carabinieri del NAS di Roma anche accertamenti presso il Comune di competenza circa il funzionamento delle predette attività.

Il dispositivo di prevenzione messo in campo dai Carabinieri ha consentito anche di denunciare un cittadino italiano che, residente in un Comune limitrofo a quelli interessati dai controlli, è stato sorpreso in violazione della misura di sicurezza della libertà vigilata cui era sottoposto e di rintracciare un giovane italiano trovato in possesso di una modica quantità di cocaina e segnalato alla Prefettura di Roma.

Nell’ambito del medesimo dispositivo di prevenzione, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 92 persone, di cui 21 con precedenti, controllato 77 veicoli e 5 esercizi pubblici/sale slot.

Eseguite inoltre due perquisizioni personali, ritirata una patente di guida e sottoposto a sequestro un veicolo per violazioni al codice della strada.

Nel contesto sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 1.500 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.