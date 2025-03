Frosinone – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa di Fare Verde Provincia di Frosinone.

La Redazione di Casilina News garantisce il diritto di replica a chiunque volesse controbattere, in linea con il principio democratico della libertà di pensiero ed espressione (Art. 21)

Il comunicato stampa

Gli esposti alla Polizia Municipale di Frosinone ed al Nucleo dei Carabinieri Forestali, con i quali da tempo si segnalano le discariche a cielo aperto e i rifiuti abbandonati ed incontrollati nella città di Frosinone, sono ad opera di Fare Verde Provincia di Frosinone.

L’Associazione Ambientalista, che tra i propri iscritti vede protagonisti gli appartenenti al Gruppo FutuRa e riconosce come Presidente della sezione di Frosinone il dott. Giovambattista Martino, ha visto finalmente l’Amministrazione rendersi conto che il decoro urbano , la salute pubblica e la sicurezza del territorio sono da rispettare. D’altro canto è bastevole una passeggiata per la città e le periferie per rendersi conto di quanto il decoro sia considerato aleatorio.

In data 13/2/2025 Fare Verde Provincia di Frosinone, a firma del Presidente dott. Marco Belli, riportato dalla stampa, ha trasmesso alla Polizia Locale del Capoluogo ed al Nucleo dei Carabinieri Forestali di Frosinone un esposto con documentazione fotografica allegata e relative coordinate territoriali, a rappresentare rifiuti abbandonati in via Vetiche nel territorio del Comune di Frosinone. Con l’esposto si è chiesto formalmente alle autorità la bonifica del sito, nel supremo interesse dell’ambiente, della natura e della biodiversità. Il 27/2/2025 l’esposto ha avuto seguito.

Tutti gli iscritti di Fare Verde Frosinone e Provincia, attivi sul territorio, ringraziano la Polizia Locale ed il Nucleo dei Carabinieri Forestali per aver accolto la segnalazione dell’Associazione Ambientalista e colgono l’occasione per informare circa ulteriori depositi non controllati di rifiuti abbandonati, oggetto di ben altri quatto esposti già presentati e di cui si riporta l’elenco: – 12/6/ 2024 rifiuti abbandonati in via Le Noci – 13/6/2024 rifiuti abbandonati nel parcheggio attiguo all’Agenzie dell’Entrate – 17/2/2025 primo sito di abbandono rifiuti in via Mola d’Atri – 25/2/2025 secondo sito di abbandono rifiuti in via Mola d’Atri. Ancora una volta l’azione dei cittadini è risultata vincente, aldilà di chi, in tutt’altre faccende è affaccendato, cerca maldestramente di appropriarsi di meriti non propri. Da lungo tempo, indisturbati i rifiuti sostano in quei luoghi.

Dott. Giovambattista Martino – Presidente Fare Verde Città di Frosinone

Foto di repertorio dei rifiuti di via Mola d’Atri