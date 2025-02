Roma – Paura nella notte in zona Magliana: donna accoltella per dieci volte il marito che, al culmine di una lite, la stava picchiando.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe colpito con un coltello per dieci volte il marito, che l’aveva a sua volta aggredita in seguito ad una lite. Il fatto è accaduto nella notte di oggi in zona Magliana.

Sul posto è intervenuta la polizia. L’uomo, di 52 anni, è stato portato in ospedale in codice rosso. L’esatta dinamica della vicenda è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno esaminando anche la posizione della donna: potrebbero seguire aggiornamenti.

