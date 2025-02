Aquino, VIII centenario della nascita: gli eventi in onore di San Tommaso

“Sulle orme dell’Aquinate, alla ricerca della Verità” è lo slogan scelto per la Missione Popolare che i Frati dell’Ordine dei Predicatori della Provincia San Tommaso d’Aquino in Italia terranno ad Aquino, dal 1° al 6 marzo prossimi, per poi concludere con le celebrazioni della festa del santo venerdì 7.

Tutti i dettagli

La Città di San Tommaso, in occasione dell’VIII centenario della nascita, sarà al centro di questo storico momento poiché è la prima volta nella storia che i domenicani, ordine cui apparteneva anche l’Aquinate, compiono una missione nella sua città. Sarà pertanto motivo di grazia spirituale per la comunità cristiana ma anche di spessore culturale per la comunità civile tutta, visto che l’ordine dei Predicatori è ontologicamente votato allo studio e alla ricerca della Verità, che appassionatamente contemplò anche il Dottore Angelico in tutta la sua vita.

Fitto il programma diffuso dalla parrocchia Concattedrale, corroborato dalle iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale per onorare questo importante anniversario che chiude il triennio di particolari celebrazioni tomistiche.

Si inizia con la celebrazione solenne presieduta da S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, sabato 1° marzo alle 17:30 in Basilica con il rito del mandato missionario e si conclude giovedì 6 marzo con la messa prefestiva in onore di San Tommaso d’Aquino. A seguire, nel borgo medievale, verrà intitolato a Donna Teodora Caracciolo di Teate, madre dell’Aquinate, il largario, dove per tradizione si svolge da secoli il falò in onore del santo. Quindi il saluto dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza presso la Casa di San Tommaso, dove sarà allestita una mostra di quadri dell’artista locale Pier Paolo Forlini e di alcuni costumi storici dell’Associazione Araldica Contado d’Aquino – APS, che per l’occasione porterà anche in scena uno spettacolo teatrale sabato 1° marzo al termine della celebrazione di inizio.

Alcuni tra gli appuntamenti principali, alla stregua di ciò che il cammino sinodale della Chiesa suggerisce anche in questo anno giubilare, saranno l’incontro degli ammalati, la visita alle famiglie, i centri di ascolto del Vangelo nelle zone, adorazioni eucaristiche, incontri con i gruppi, confessioni, la Via Crucis domenica 2 marzo dalla Concattedrale al cimitero come cammino penitenziale per concludere con la celebrazione della Santa Messa.

Anche le attività commerciali, le strade e le piazze saranno interessate da questo tempo di predicazione straordinaria.

Tra gli appuntamenti culturali spicca l’incontro con gli studenti aquinati nei plessi dell’Istituto Comprensivo e la visita alla Scuola dell’Infanzia Paritaria San Tommaso d’Aquino con la celebrazione della Santa Messa. Il 6 marzo alle 12 l’omaggio floreale dell’Amministrazione Comunale alla statua bronzea del Concittadino e patrono di Aquino e nel pomeriggio la premiazione del “Thomisticum”, il concorso letterario per i giovani delle Scuole superiori della provincia. Il 1° marzo alle 18:30, presso la Basilica Concattedrale, la rappresentazione storico – teatrale “I primi anni di vita dell’Aquinate” a cura dell’Associazione Araldica Contado d’Aquino – APS che, domenica 2 marzo, alle ore 16, sempre in Cattedrale proietterà il film “San Tommaso d’Aquino, il dotto”.

Venerdì 7 marzo alle 17:30 sarà S. Em. il Cardinale Beniamino Stella, Prefetto emerito della Congregazione per il clero a presiedere il solenne pontificale, nella Basilica, chiesa giubilare per l’Anno Santo 2025, che custodisce la reliquia della costola dell’Angelico Dottore. A seguire la processione per le vie della Città con la partecipazione del Vescovo Antonazzo, il quale dalla loggia della Basilica, al termine, impartirà la benedizione con la reliquia alla Città.

Nella mattinata le Sante Messe alle 7:30 e alle 10:30. Alle 9, presso il Palazzo Municipale Giuseppe Tomassi, si inaugurerà una mostra iconografica a cura di Camillo Marino, mentre alle 12, in Sala David Sassoli, il Consiglio Comunale straordinario per il conferimento della cittadinanza onoraria al responsabile della Missione.