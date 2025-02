All’esito di un controllo d’iniziativa in uno stabile di via Castruccio Catracane, di proprietà di una società, i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara hanno sorpreso e denunciato, per invasione di terreni o edifici, sette persone senza fissa dimora di età compresa dai 20 ai 44 anni, tutti con precedenti, poiché avevano occupato un immobile di una società privata, senza alcun titolo.

Tor Pignattara, occupazione abusiva: denunciate sette persone, i controlli dei Carabinieri

Solo per uno di loro, un 21enne, è scattata una seconda denuncia alla Procura della Repubblica per ricettazione, poiché trovato in possesso di un cellulare rubato, che è stato restituito al proprietario.

Operazioni iniziate e conclusesi regolarmente e senza feriti.