I Carabinieri della Stazione di Vicovaro nella notte di lunedì, 24 febbraio, hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 26 anni, gravemente indiziato del reato di lesione aggravata.

La vicenda

In particolare, in Piazza San Pietro, nel pieno centro di Vicovaro, il 26enne, in evidente stato di alterazione psicofisica a seguito di abuso di alcol e sostanze stupefacenti, ha aggredito un 30enne verosimilmente per futili motivi.

Quest’ultimo è stato violentemente colpito al volto con un coltello, e pertanto è stato trasportato con urgenza all’Ospedale di Tivoli. I Carabinieri giunti sul posto, hanno immediatamente acquisito gli elementi utili a ricostruire la dinamica ed hanno arrestato il 26enne che, espletate le formalità di rito è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia di Tivoli, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Tivoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.