Eur, incendio in serata: inagibile un appartamento

Roma, Eur – Alle ore 22 :45 di ieri, 25 febbraio 2025, la Sala Operativa ha inviato i seguenti mezzi: 11A , AS11 e AB11 dell’Eur, 7A, AB12,TA6, oltre al Capo Turno Provinciale ed il Funzionario di servizio per l’incendio divampato in un appartamento in Via Umberto Saba.

Eur, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Non risultano feriti o intossicati. A causa del denso fumo che ha invaso completamente gli ambienti, è stato dichiarato temporaneamente inagibile l’appartamento coinvolto.

Non si conoscono le cause dell’incendio: potrebbero seguire aggiornamenti.