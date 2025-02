I Carabinieri del NAS di Latina, nell’ambito di un controllo finalizzato a garantire la sicurezza alimentare, hanno eseguito il sequestro amministrativo di 25 kg di alimenti vari presso un supermercato della provincia di Frosinone.

Tra i prodotti sequestrati figurano formaggi, salumi e dolci, oltre a una latta da 25 litri di olio, tutti privi di documentazione attestante la tracciabilità.

Sequestrati 50kg di alimenti in un supermercato del Frusinate

L’operazione, condotta per tutelare la salute dei consumatori, ha portato anche all’emissione di una sanzione amministrativa di 1.500 euro a carico del responsabile dell’attività commerciale. Il valore complessivo dei prodotti sequestrati è stimato in circa 1.000 euro.

Il mancato rispetto delle normative sulla tracciabilità alimentare rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei consumatori, motivo per cui le autorità intensificano periodicamente i controlli sul territorio. I Carabinieri del NAS proseguiranno le ispezioni per garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e delle norme di sicurezza alimentare.

L’episodio sottolinea l’importanza della vigilanza nel settore alimentare, invitando gli esercenti a rispettare rigorosamente le normative vigenti per evitare sanzioni e garantire la tutela della salute pubblica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.