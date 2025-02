Proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro che, nelle ultime quarantotto ore, hanno impiegato 25 pattuglie nell’ambito di un più ampio servizio preventivo. Il bilancio dell’attività è di tre persone denunciate, una segnalata alla Prefettura di Roma e un’attività sanzionata amministrativamente per circa 19.000 euro.

Controlli a Colleferro: tre denunce e multe per circa 25mila euro, ecco tutti i dettagli

Al dispositivo di prevenzione hanno preso parte oltre 50 Carabinieri, del N.O.R.M. della Compagnia di Colleferro, delle Stazioni di Gorga e Carpineto Romano in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma.

Più nel dettaglio, i Carabinieri di Gorga, la scorsa sera, hanno denunciato e ritirato la patente ad un 64enne di Colleferro sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari al triplo di quello previsto. Poche ore più tardi, nel corso di un servizio perlustrativo nelle zone isolate della giurisdizione, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro hanno controllato un 44enne di Ardea, già con precedenti, il quale ha esibito ai militari la patente di guida, con i suoi dati anagrafici e la sua foto, che da un controllo accurato è risultata falsa. Infatti il numero della patente esibita era abbinato ad un 52enne di Aprilia. Per tale ragione il 44enne è stato denunciato, la patente è stata sequestrata, l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo ed a suo carico è stata elevata una contravvenzione di oltre 5.000 euro. Gli stessi militari, nel corso di un mirato servizio preventivo, hanno fermato in Piazza Nassiriya un 52enne a bordo della sua autovettura trovato in possesso di una dose di cocaina, anche per quest’ultimo è scattato il ritiro della patente e la segnalazione alla Prefettura di Roma.

Ieri mattina, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Roma coadiuvati da quelli della Stazione di Colleferro hanno eseguito un controllo all’interno di un autolavaggio denunciando un 35enne, titolare dell’attività, per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e per aver occupato alle proprie dipendenze due lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno.

Nella circostanza i Carabinieri del N.I.L. hanno elevato a suo carico sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 19.000 euro, sia per la violazione dell’obbligo di tracciabilità della retribuzione che per l’impiego irregolare di due lavoratori senza permesso di soggiorno con contestuale sospensione immediata dell’attività per la presenza di lavoratori in nero e per la mancanza dei requisiti previsti dalle norme sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nel corso del servizio straordinario, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno controllato complessivamente circa 70 persone e 33 mezzi, elevando nei confronti degli automobilisti indisciplinati contravvenzioni per un importo complessivo di oltre 1.000 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.