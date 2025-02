Nuovo blitz interforze al Quarticciolo: droga anche nei tubi dell’acqua

La cinturazione è scattata alle ore 9:00 di questa mattina dopo un briefing che il Dirigente del V Distretto di P.S. Prenestino ha tenuto agenti della Polizia di stato, Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché della Polizia di Roma Capitale.

I dettagli sul blitz al Quarticciolo

L’area del Quarticciolo, delimitata da Via Molfetta, via Cerignola, Via Manfredonia, Via Ostuni e via Trani è stata perimetrata con un avvicinamento concentrico dei contingenti della forza pubblica e gli equipaggi della Polizia Locale.

Immigrazione clandestina, microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti, abusivismo commerciale, sono le fattispecie delittuose che hanno orientato l’operato delle Forze e dei Corpi di Polizia che, ancora una volta, in attuazione del dispositivo di sicurezza tracciato dal Questore di Roma, hanno “occupato” il territorio di interesse, con controlli massivi che hanno interessato sia persone fisiche, che veicoli, senza trascurare attività commerciali.

Le unità cinofile antidroga sono state destinate alla ricerca di quantitativi di sostanze stupefacenti eventualmente nascoste in aree verdi e/o comunque open air.

Poco dopo l’inizio delle attività, all’interno di una tubatura dell’acqua, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto 60 dosi di cocaina, sigillate con confezionamenti “impermeabili”.

Contestualmente, i militari dell’arma dei Carabinieri hanno trovato e sequestrato ulteriori 50 dosi di stupefacente. Due gli arrestati e un denunciato per detenzione di hashish e cocaina.

Al momento sono 8 i soggetti di origine extracomunitaria accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per ulteriori approfondimenti in merito alla loro posizione sul territorio nazionale. Tre di questi, due di origine tunisina e uno di nazionalità serba, in esecuzione del provvedimento di espulsione, sono stati accompagnati presso il CPR di Bari in attesa del loro rimpatrio nei rispettivi paesi di origine.

Alla Polizia Locale di Roma Capitale è stato affidato invece il compito di restituire nella disponibilità dell’Ater due unità abitative occupate senza titolo.

Durante le operazioni, un gruppo di attivisti dei Movimenti per l’abitare ha raggiunto i siti interessati dalle operazioni di sgombero, ma la presenza dei contingenti della Forza pubblica ha consentito di scongiurare ogni forma di opposizione al buon esito dell’intervento. All’esito della liberazione degli immobili, circa 50 persone hanno poi inscenato un corteo estemporaneo per le vie del quartiere, che si è svolto senza criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Infine, controlli sono stati indirizzati anche su alcuni locali commerciali. A finire nel mirino degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e dei Nas dei carabinieri due bar, dove sono state riscontrate alcune irregolarità amministrative e violazioni della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro oltre alla mancata esposizione del listino prezzi e dell’elenco di allergeni. Ai rispettivi titolari degli esercizi sono state comminate sanzioni per un totale complessivo di circa 20 mila euro e sono in corso approfondimenti della Divisione polizia amministrativa della Questura per valutare la sospensione delle relative licenze.

Tutte le operazioni sono state monitorate dall’alto con il supporto di un elicottero della Guardia di Finanza.

L’intervento multilevel, che ha replicato nella giornata odierna lo schema operativo già adottato nelle ultime settimane, in ossequio alle direttive emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, si inserisce in una strategia di più ampio respiro che proseguirà senza esitazione e con ferma determinazione nel perseguimento dell’obiettivo comune alla macchina delle istituzioni, teso a garantire sempre più elevati standard securitari sul territorio urbano e della provincia, senza alcuna eccezione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.