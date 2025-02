Carro allegorico in fiamme a Pontecorvo: la solidarietà della comunità

Pontecorvo – Tanta paura nel pomeriggio di ieri, 23 febbraio 2024, durante la 73° edizione del Carnevale: uno dei carri allegorici è andato completamente distrutto in seguito ad un incendio.

Numerosi i messaggi di vicinanza da parte di tutta la comunità; riportiamo di seguito il post di solidarietà pubblicato su Facebook dal sindaco, Anselmo Rotondo, a nome di tutta l’amministrazione.

Pontecorvo, carro distrutto dalle fiamme: la solidarietà del Sindaco e di tutta l’Amministrazione

“Solidarietà a Pasqualino e Marco Rosati da parte mia e di tutta l’amministrazione.

A loro va tutta la nostra solidarietà, è stato bellissima la solidarietà di tutti i carristi che si sono immediatamente prodigati per cercare di salvare il salvabile, ma anche delle persone della comunità.

Il Carnevale si è svolto e con grandissimo successo perché ho dovuto prendere la decisione di farlo comunque svolgere.

Grande è stato l’affetto a Pasqualino, a Marco Rosati e alla famiglia Rosati durante il tragitto. Sia chiaro sono dei maestri carristi di vecchia data a partire dal padre, quindi quello che è accaduto è un incidente che poteva accadere a chiunque. Certo è che la loro arte deve continuare.

Non può essere un incidente che ha mandato in fumo mesi e mesi di lavoro a distruggere una così grande arte della cartapesta, quindi sono convinto che lo rivedremo nell’edizione 2026 più forte di prima e noi ci saremo. Un abbraccio sincero affettuoso alla moglie di Marco e ai bambini che sono sono stati colpiti dall’evento con ustione, ci siamo accertati che per fortuna per i bambini non è nulla di grave.

Comunque ringraziamo tutti, tutti, tutti quelli che hanno reso possibile una gestione perfetta della 73esima edizione del carnevale.

I carabinieri, le forze dell’ordine e i comandanti in primis, i vigili del fuoco che sono intervenuti, la Protezione civile che è stata perfetta tutte le associazioni di sicurezza e di volontariato, i vigili urbani, la Multiservizi subito pronta a ripulire la strada per permettere la partenza dei carri, insomma grazie a tutti quelli che hanno lavorato per l’organizzazione dell’evento, nonostante lo spiacevole incidente.

Appuntamento a domenica prossima per la sfilata di chiusura”, è quanto pubblicato dal Sindaco su Facebook.

Foto dalla pagina Facebook del Sindaco Anselmo Rotondo