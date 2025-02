Albano Laziale – Incendio nella notte nel parcheggio del commissariato: distrutte una decina di auto della Polizia di Stato, danni anche per alcune civili.

Albano Laziale, incendio nel commissariato di Polizia: indagini in corso. Ecco cosa è successo

Stando alle prime informazioni del caso, le fiamme sono divampate poco dopo le 4:00 di questa mattina, 24 febbraio 2025: evacuate alcune strutture limitrofe. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso per accertare la natura dell’incendio: non si esclude nessuna ipotesi. Il tratto di strada interessato è stato interdetto al traffico: al momento, la circolazione sembrerebbe essere tornata alla normalità.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

La solidarietà dell’amministrazione comunale

“Qualsiasi siano le cause dell’incendio che, per fortuna, ha causato solo danni materiali, esprimo vicinanza e ogni tipo di supporto a tutte e tutti gli agenti del Commissariato per quanto accaduto.

Gli uffici comunali si sono attivati per quanto di nostra competenza”, si legge nella parte finale del post pubblicato sulla pagina Facebook della Città di Albano Laziale

Il messaggio di vicinanza del SAP, il Sindacato Autonomo di Polizia

Solidarietà del Sindacato Autonomo di Polizia ai colleghi del Commissariato di Polizia ad Albano Laziale, alle porte di Roma, dove nella notte è divampato un incendio nel parcheggio, distruggendo una decina di auto della Polizia. “Oltre a esprimere massima solidarietà ai colleghi – ha dichiarato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni – auspichiamo che gli accertamenti vengano svolti il più velocemente possibile e che eventuali responsabilità siano presto accertate. Se venisse accertato che si è trattato di atti intimidatori ci aspetteremmo una risposta molto decisa”.

Foto di repertorio