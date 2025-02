Roma. Incidente mortale sulla Tiburtina: perde la vita un 34enne

Roma – Ennesimo incidente sulle strade capitoline questa notte, 23 febbraio: morto un 34enne sulla Tiburtina.

Incidente mortale sulla Tiburtina: perde la vita un 34enne, grave una ragazza

Tragico incidente sulla Tiburtina verso le 4:00 di oggi, 23 febbraio 2025: morto un ragazzo di 34 anni, grave una giovane. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un semaforo.

In auto, insieme all’uomo, erano presenti altre due persone: una ragazza è stata portata in codice rosso all’ospedale; il terzo ragazzo non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine, che ora dovranno ricostruire quanto accaduto.

La nota stampa del SULPL

“Ennesima vittima sulle strade romane che va ad aggiungersi ai caduti di quelle che vengono ormai definite stragi del sabato sera.

La Polizia Locale, già carente di importanti Risorse deve tornare al suo ruolo intensificando i servizi autovelox ed i rilievi etilometrici.

Solo una vera e propria guerra all’ alta velocità ed al consumo di sostanze alteranti, maggiori cause della gran parte di morti su strada, può riportare la Sicurezza delle strade romane, agli standard delle altre Capitali europee.

Come denunciamo da anni mancano 3000 agenti all’appello ed un efficiente gestione del personale che eviti servizi di facciata ma purtroppo l’amministrazione di Roma Capitale continua ad essere sorda ai nostri appelli”, così in una nota Marco Milani Segretario Romano del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale).