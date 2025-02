Contratto di locazione tra Ilomo e GLP per il G-Park Colleferro 3

Locato a Ilomo il G-Park Colleferro 3 di GLP, di cui pubblichiamo il comunicato stampa.

Locato a Ilomo il G-Park Colleferro 3 di GLP: ecco tutti i dettagli

GLP – tra i leader mondiali nella costruzione, proprietà, sviluppo e gestione di immobili logistici, data center, energie rinnovabili e tecnologie correlate – annuncia la stipula di un contratto di locazione con Ilomo, società leader nell’import e distribuzione di prodotti per la casa, per il G-Park Colleferro 3, nella Città Metropolitana di Roma.

Dotato di certificazione BREEAM Excellent in Construction, l’immobile si sviluppa su una superficie di circa 11.000 mq. I lavori di costruzione sono stati avviati nel luglio 2024 e terminati con la consegna al cliente a gennaio 2025.

L’edificio sorge e poca distanza da altri immobili GLP della zona, i G-Park Colleferro 1 e Colleferro 2, oltre ad altri tre immobili del portafoglio situati ad Anagni (FR), a rafforzamento della crescente importanza dell’area come hub logistico chiave.

L’immobile si trova in una posizione geografica strategica, vicino alla zona metropolitana di Roma dove transita il flusso di merci verso la parte meridionale del Paese. L’area beneficia di un’eccellente viabilità, con accesso diretto all’autostrada A1, oltre ai collegamenti multimodali garantiti dall’aeroporto di Roma Fiumicino, dall’aeroporto di Ciampino e dal porto di Civitavecchia.

L’area della “Greater Rome” è una delle più importanti zone logistiche del Paese, caratterizzata da un basso vacancy rate, pari a circa il 3%. Nel 2024 l’area ha registrato un aumento del 68% del take up rispetto al 2023. Lo stock logistico dell’area metropolitana di Roma è suddiviso in cinque sottomercati e GLP si concentra strategicamente sul sottomercato di Roma Sud-Est, una posizione ottimale per hub di varie dimensioni che servono sia la regione Lazio che l’Italia meridionale nel suo complesso.

Le dichiarazioni

“Questo contratto di locazione sottolinea l’impegno di GLP nello sviluppo di strutture logistiche di alta qualità e in posizione strategica in uno dei mercati più dinamici d’Italia – spiega Marco Belli, Country Director di GLP Italia. – La domanda sostenuta e la forte occupazione dell’area della Greater Rome riflettono il suo ruolo di rilievo nella rete logistica del Paese. Siamo lieti di dare il benvenuto a Ilomo nel G-Park Colleferro 3 e siamo pronti a sostenere la sua crescita con le nostre infrastrutture all’avanguardia”.