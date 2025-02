Colleferro – Incontro pubblico su libertà informazione e giornalismo d’inchiesta organizzato dal Comitato residenti Colleferro, di cui riportiamo il comunicato stampa: appuntamento venerdì 21 febbraio 2025.

I dettagli sull’incontro

Venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 17,30, presso l’Istituto paritario G. Falcone, in via dell’Artigianato 12, a Colleferro, si parlerà di libertà di informazione e di giornalismo d’inchiesta. I cittadini sono invitati a partecipare.

Interverranno Linda di Benedetto, giornalista, Arturo Salerni, avvocato, Paolo Fiorini, attivista e Ina Camilli, del Comitato residenti Colleferro.

Durante il dibattito vi saranno approfondimenti di attualità e riferimenti a casi concreti.

Sarà trattato il tema ricorrente del confronto tra la libertà di espressione e il connesso diritto di cronaca, protetti dall’art. 21 della Costituzione, da un lato, e il diritto alla dignità e alla propria reputazione, dall’altro. E’ un equilibrio non sempre facile da cogliere, ma essenziale in una società democratica, specialmente nell’epoca dell’informazione digitale e dei social media.

In questo ambito, sarà affrontato anche il tema delle cosiddette SLAPP, ovvero le querele temerarie, cioè infondate, ma intentate da soggetti politici o da imprenditori al fine di ostacolare, in particolare, il lavoro giornalistico su rilevanti aspetti di interesse collettivo. Chi avanza pretese giudiziarie pretestuose vuole, in realtà, impedire che si svolga un’attività che rappresenta una garanzia per i cittadini, che intendono il ruolo del giornalismo come bene pubblico.

Ina Camilli, Rappresentante Comitato residenti Colleferro