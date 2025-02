Frosinone, via Marittima: da domani i lavori sull’asfalto

Frosinone – In partenza i lavori sull’asfalto di via Marittima, senza alcun onere economico per le casse comunali.

“Nella giornata di giovedì 20 febbraio, il personale specializzato effettuerà i lavori di rifacimento in due tratti – fanno sapere dall’ufficio tecnico comunale – In particolare, nel primo tratto, compreso tra l’intersezione di viale Europa, via Ciamarra fino al cantiere di competenza Acea, si interverrà, in modo definitivo, sull’asfalto ammalorato, con la posa di un nuovo tappetino di usura.

Nel tratto compreso tra il cantiere di competenza Acea e l’intersezione via Piave/campo Sportivo, verrà eliminato l’intero tappetino, mettendo in sicurezza l’intero tratto. Quest’ultimo intervento – proseguono dall’ufficio comunale – sarà provvisorio, dal momento che sono in corso i lavori programmati dal gestore idrico sulla nuova condotta principale della parte bassa della città.

A seguito dell’ultimazione delle operazioni di allaccio alla rete delle utenze presenti sull’area, si procederà quindi alla bitumazione, in modo definitivo, della sede stradale. Si sottolinea, infine, che gli interventi di ripristino del manto non comportano oneri economici di alcun genere per il Comune”.