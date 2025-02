Colleferro – Fiaccolata contro tutte le guerre nel pomeriggio di sabato, 22 febbraio 2025: i dettagli sull’evento organizzato dall’assemblea NOWAR Valle del Sacco, di cui riportiamo integralmente il comunicato stampa.

I dettagli

Le guerre in questi anni si sono diffuse ad ogni angolo del mondo, quando non si aprono nuovi campi di battaglia cresce il livello di militarizzazione, i rapporti di forza in ogni contesa si misurano sul livello di armamento dei contendenti. Dietro ad ogni guerra, che sia guerra civile o conflitto tra nazioni, stanno contese e conflitti che si sono sviluppati negli anni, talvolta dopo aver attraversato l’illusione di aver trovato punti di equilibrio, una soluzione soddisfacente per tutte le parti in causa.

La situazione in cui ci troviamo a vivere non ci lascia alcuna illusione, non c’è rapporto di forza, egemonia o forma di cooperazione e mediazione che tenga. La competizione economica alimenta la competizione sul piano militare. Contemporaneamente cresce il livello delle diseguaglianze, la concentrazione del potere in forme oligarchiche sempre più ristrette, dove le grandi imprese, soprattutto nel settore tecnologico e finanziario hanno più potere di molti stati. Come la decisione di iniziare, continuare o arrestare le guerre è prerogativa di un numero sempre più ristretto di centri di potere.

In queste condizioni come cittadini, del nostro paese, del mondo intero ci sentiamo impotenti, incapaci di incidere sul corso degli eventi, ma a questo non ci possiamo rassegnare, pensiamo sia necessario dare un segno chiaro di opposizione ad ogni guerra, ad un mondo segnato da crescenti diseguaglianze e da logiche di prevaricazione e violenza.

Magari non sarà possibile agire direttamente sulla situazione globale, è invece possibile agire localmente. La città di Colleferro ospita ben due fabbriche di morte: la KNDS (ex Simmel Difesa) e l’Avio. Entrambe sono direttamente coinvolte nei conflitti in corso ed entrambe hanno in programma di aumentare la produzione di armamenti.

È necessario dare un segno, manifestare la nostra capacità di criticare lo stato di cose presenti, diffondere questa consapevolezza, creare una rete sempre più estesa, fondata sulla partecipazione che rompe con una passiva accettazione di una condizione che minaccia le nostre esistenze e che porta nelle nostre vite la vita di chi fugge dalle guerre e dalla miseria.

Per questo crediamo sia giusto che anche l’amministrazione comunale si esponga pubblicamente, condanni i progetti di aumentare la produzione bellica delle industrie del nostro territorio e che, insieme ai lavoratori, alle associazioni e ai comitati, si dia inizio ad un percorso che possa portare alla riconversione delle strutture ad uso esclusivamente civile.

Mentre si spendono migliaia di miliardi in armamenti e si spendono a centinaia di migliaia le vite delle persone, sempre meno si agisce contro una crisi climatica le cui conseguenze catastrofiche colpiscono sempre più violentemente e frequentemente le più diverse regioni del globo. Transizione tecnologico-digitale e climatico-energetica vengono affrontate nella solo direzione di accrescere le diseguaglianze e gli apparati militari, rendendo più prossima e diffusa la catastrofe climatica.

Per questo come cittadini del mondo dobbiamo iniziare a dare un segno in direzione ostinatamente contraria alle tendenze dominanti.

Si potrebbe cominciare esponendo una bandiera della Palestina sull’edificio comunale, in risposta alle vergognose dichiarazioni che abbiamo sentito in questi giorni, in modo da manifestare la contrarietà della cittadinanza tutta a qualsiasi piano di genocidio o pulizia etnica contro il popolo palestinese.

L’assemblea NOWAR Valle del Sacco invita tutte e tutti a partecipare alla fiaccolata che si svolgerà a Colleferro (RM), in piazza Italia, il giorno 22 Febbraio 2025 dalle ore 17:30. In caso di pioggia ci sposteremo sotto i portici che circondano la piazza.

Per info potete scrivere a assembleanowarvalledelsacco@inventati.org