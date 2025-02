Frosinone – Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, era uscito dalla propria abitazione senza autorizzazione, rimanendo coinvolto in un sinistro stradale.

Frosinone. Ai domiciliari, esce di casa e rimane coinvolto in un incidente: 51enne in carcere. L’intervento dei Carabinieri

Questo è quanto accertato dai militari della Stazione di Frosinone giovedì 13 febbraio scorso, quando hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 51enne del Capoluogo per “evasione” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”. L’uomo, dopo essere stato rintracciato dai militari operanti a seguito del predetto sinistro, ha opposto resistenza, motivo per il quale veniva arrestato e condotto nuovamente presso la sua abitazione di residenza agli arresti domiciliari.

A seguito di tali fatti, gli stessi militari nella mattinata di ieri, così come disposto dall’Ufficio di Sorveglianza della Procura di Frosinone, hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura, con sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare con contestuale carcerazione.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Frosinone, a disposizione dell’A.G..

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.