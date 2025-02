La sala operativa del comando di Roma, alle ore 04.20 di oggi, 19 febbraio 2025, ha inviato in Circonvallazione Gianicolense la Squadra VF di Ostiense 7/A con al seguito l’Autoscala, l’Autobotte, il Carro Autoprotettori, il Funzionario di Turno ed il Capo Turno Provinciale, per l’incendio di un appartamento all’ultimo piano di un edificio di cinque piani.

Roma, incendio in un appartamento sulla Gianicolense: morta una donna di 90 anni, gravemente intossicata la figlia

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, una delle inquiline dell’appartamento, che si trovava ormai al di fuori del palazzo, è statasoccorsa dai sanitari del 118, che la trasportavano immediatamente al pronto soccorso in codice rosso per una grave intossicazione. Nel mentre, il personale VF entrava all’interno dell’appartamento per lo spegnimento dell’incendio ormai generalizzato.

Mentre riuscivano ad entrare nella camera da letto, i pompieri hanno trovato la mamma di 90 anni della signora soccorsa, ormai priva di vita.

Una volta spento l’incendio è stato messo sotto sequestro l’appartamento dalle Forze dell’ordine, per le relative indagini sull’accaduto: potrebbero seguire aggiornamenti.