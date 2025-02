Sapienza prima delle università italiane per il Times Higher Education World Reputation Ranking 2025

Roma – La classifica, basata su un ampio sondaggio di opinione tra accademici internazionali, colloca l’Ateneo capitolino tra le migliori università al mondo in 90esima posizione.

I dettagli della classifica

La classifica 2025 World Reputation Ranking, pubblicata il 18 febbraio 2025 dall’agenzia Times Higher Education (THE), colloca la Sapienza in 90esima posizione, registrando l’avanzamento dell’Ateneo rispetto allo scorso anno.

L’edizione 2025 della classifica vede la Sapienza al top delle università italiane: seguono in graduatoria l’Università di Bologna in 92esima posizione e il Politecnico di Milano nel range (101-150).

Il Word Reputation Ranking del Times Higher Education elenca le 300 migliori università al mondo e si basa su un ampio sondaggio di opinione tra accademici, condotto su invito. Il sondaggio chiede agli studiosi di diverse discipline di nominare fino a 15 istituzioni per la ricerca e fino a 15 istituzioni per l’insegnamento. È inoltre richiesto di stilare una classifica tra 5 università, i cui nomi vengono forniti a ciascun intervistato in base alla propria esperienza in ambito di ricerca. Il sondaggio di quest’ultima edizione ha ricevuto 55.000 risposte.

“Questo risultato – dichiara la rettrice Antonella Polimeni – mi fa particolarmente piacere perché giunge alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno accademico della Sapienza, quest’anno celebrata per la prima volta nella sede del Polo di Rieti. L’ottima performance dell’Università nella classifica, tra le prime 100 al mondo, conferma il prestigio che Sapienza riscuote a livello internazionale grazie alla qualità della didattica e della ricerca che l’Ateneo intende promuovere e sperimentare anche a livello del territorio”.

In testa alla classifica globale si collocano: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, University of Oxford.

Foto di repertorio