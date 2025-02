Quarticciolo, ladro in fuga accoltella agente: arrestato

Superalcolici, prodotti per igiene personale e generi alimentari è il bottino del furto messo a segno da un italiano ed un albanese nella tarda serata di ieri in via dei Castani, in zona Quarticciolo.

Ecco cosa è successo

Il fatto, nato come un furto, si è poi risolto con l’arresto di un pregiudicato tossico dipendente di origine italiana del Quarticciolo per i reati di rapina impropria, violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Noto alle forze di polizia, l’arrestato incarna l’intera filiera del mercato degli stupefacenti, spacciando per procacciarsi il denaro utile all’acquisto ed alla successiva consumazione di droga.

La segnalazione arriva all’1 1 2 (N.U.E) e, in pochi minuti, il primo equipaggio della Questura raggiunge la sede del supermercato constatando l’effrazione della porta ed i chiari segni dell’atto predatorio compiuto.

Scatta quindi la battuta in zona per il rintraccio degli autori e, dopo poco, gli agenti si imbattono in due soggetti che si aggiravano con tranquillità e disinvoltura per le strade del Quarticciolo, spingendo a mano un carrello per la spesa brandizzato con il logo del supermercato vittima del furto.

Il controllo è immediato e il soggetto albanese viene immediatamente sottoposto a perquisizione personale.

In tale frangente, tuttavia, il cittadino italiano, poi identificato per un noto pregiudicato della zona, approfitta per darsi alla fuga.

Un ulteriore equipaggio, nelle more, raggiunge la zona riuscendo ad intercettare il fuggitivo, mentre scavalcava un cancello posta a recensione di una proprietà privata.

La condotta del soggetto di nazionalità italiana è tuttavia sintomatica di una resilienza alle istituzioni e all’ordine costituito al punto che reagisce al controllo, ingaggiando una colluttazione con la gente che lo aveva bloccato. Dopo essere rovinati a terra, il soggetto fermato riesce ad estrarre un’arma da taglio dalla tasca e tenta di attingere l’agente anche al volto dopo avergli morso una mano.

Non pago, riesce a raggiungere tuttavia alla spalla lo stesso operatore di polizia per riuscire ulteriormente ad allontanarsi.

A questo punto, l’arrivo in zona di 10 equipaggi della Polizia di Stato, con la cinturazione dell’area, hanno consentito con una capillare attività di controllo del territorio di intercettare nuovamente il fuggitivo, che è finito poi in manette per rapina impropria nonché violenza e resistenza a pubblico ufficiale, per le lesioni provocate all’agente aggredito giudicate guaribili con una prognosi di 10 giorni.

Ancora una volta la zona del Quarticciolo è stata teatro di un’indole resistente alle istituzioni ed in particolar modo a quelle preposte a tutelare la sicurezza della collettività.

Ancora una volta, tuttavia, quella stessa indole è stata arginata e neutralizzata dalla determinazione e della fermezza degli agenti della Questura di Roma impegnati nel garantire la legalità senza eccezione alcuna in tutte le aree del tessuto urbano della provincia capitolina.

I controlli nella zona proseguiranno senza soluzioni di continuità e con strategie differenziate nel perseguimento dell’obiettivo di restituire porzioni di territorio che frange criminali ambiscono a controllare con finalità delittuose. All’agente rimasto ferito, la chiamata di vicinanza del Questore di Roma.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.