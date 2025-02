Cassino, dramma in azienda: si sente male e muore a 34 anni

Cassino – Dramma senza fine nella giornata di ieri, 17 febbraio: un operaio di 34 anni è morto nel bagno della SKF della Città Martire.

Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La tragedia

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, Eliano Gizzi, 34enne di Castrocielo, in provincia di Frosinone, avrebbe accusato un malore in bagno. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Fermata immediatamente la produzione; disposta l’autopsia per chiarire con esattezza la causa del decesso.

Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 34enne: anche la nostra Redazione si stringe al dolore dei familiari e di tutti i suoi cari.

Foto di repertorio