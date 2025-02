Roma, manifestazione autotrasportatori: traffico rallentato sul Grande Raccordo Anulare

Traffico rallentato lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma per la manifestazione degli Autotrasportatori prevista per la mattinata di oggi, 17 febbraio 2025.

La situazione

Il corteo composto da circa 35 motrici, come comunicato dalla Questura e dalla Prefettura di Roma, sta transitando lungo la corsia esterna del GRA dopo esser partito dallo svincolo della Flaminia per poi uscire dallo svincolo Pontina in direzione Roma Centro.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono impegnate per la gestione della viabilità e per garantire agli utenti la transitabilità dell’arteria indirizzando il traffico nelle corsie libere.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio