Pignataro, vìola i domiciliari: 39enne portata in carcere

Sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, a seguito di un controllo dei Carabinieri non veniva trovata presso il proprio domicilio, motivo per il quale l’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone ne ha disposto la carcerazione.

L’intervento dei Carabinieri

Nei giorni scorsi i militari della Stazione di San Giorgio a Liri (FR), hanno dato esecuzione “all’ordine di esecuzione per la carcerazione” nei confronti di una 39enne residente a Pignataro Interamna (FR), già censita per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

La donna, al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.