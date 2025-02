Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fare Verde provincia di Frosinone sull’incontro che si è tenuto il 9 febbraio.

La Redazione di Casilina News garantisce il diritto di replica a chiunque volesse controbattere.

Il comunicato stampa

Paliano – Il giorno 9 febbraio 2025 presso la Sala Esperia a Paliano si è tenuta la prima iniziativa pubblica dell’Associazione Fare Verde Paliano- Alta Valle del Sacco, sul tema del fotovoltaico indiscriminato sui terreni agricoli.

Hanno risposto all’ iniziativa introdotta dal Presidente Edegardo Massimi e da Giovanni Dell’ erba e moderata da Antonio Fratoni, oltre ai comitati locali di Paliano ( Colle Rampo- comitato San Procolo Cimate- Comitato Resiliente Condiviso, Ass. amici della Selva- associazione preneste, residenti di Castellaccio ), anche associazioni e comitati dell’intero territorio ( comitato Residenti Colleferro, Laboratorio Alta Valle Del Sacco, Avamposto della Valle del Sacco, Ass. Agricoltura è Vita, Fare Verde Patrica, Morolo, Frosinone).

Hanno partecipato gli agricoltori e le aziende locali.

Presenti le consigliere di PALIANO Eleonora Campoli,Paola Imperoli, Emanuela Moroni, Valentina Adiutori e di Anagni Luca Santovincenzo, a testimonianza che il problema è sentito e diffuso su tutto il territorio.

La sfida più grande? Informare i cittadini, sensibilizzare le amministrazioni, presentare osservazioni e tutelare nel complesso un territorio già ampiamente compromesso nel corso degli anni.

Per arrestare questo vero e proprio attacco c’ è bisogno di creare delle opportunità di sviluppo per il mondo agricolo,per il comparto dello sviluppo turistico ricettivo, per l’enogastronomia a tutela e salvaguardia della biodiversità.

Consentire che enormi distese di pannelli invadano le più belle campagne della Valle del Sacco e della Ciociaria, che siano installati a ridosso della Selva Monumento Naturale o in prossimità di siti di interesse archeologico e religioso significa condannare il paese ad una involuzione senza precedenti.

Come associazione non siamo certo contro le rinnovabili, ma siamo contro la nuova desertificazione del territorio causata da ettari ed ettari di pannelli la cui presenza non porta nessun giovamento alla collettività.

Siamo contrari alla nascita di tanti , troppi impianti di biogas dislocati su tutto il territorio ( uno o due ogni paese) , dove di fatto non vi è una richiesta così importante di smaltimento di letame animale.

Allora a chi servono tutti questi impianti?

Siamo per la salvaguardia e tutela dei monumenti naturali, per la riforestazione di alcune zone, per l’ utilizzo dei micro batteri da bonifica, per un piano serio di risanamento del problema idrico e idrogeologico della valle.

Tanti i temi affrontati e tante le problematiche emerse, alle quali crediamo sia doveroso dare una risposta collettiva.

Come Fare Verde Paliano Alta Valle del Sacco , ci poniamo come obiettivo quello di creare una rete di relazioni ed azioni, sempre più fitta e ringraziamo per la presenza il presidente di Fare Verde provincia di Frosinone Aps Marco Belli.Fare Verde Paliano Alta Valle del Sacco