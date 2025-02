Lariano, smantellata fitta rete di spaccio nei Castelli Romani

I Carabinieri della Compagnia di Velletri, nell’ambito di uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area dei Castelli Romani, con particolar riguardo al comune di Lariano, nella mattinata dello scorso 5 febbraio, hanno eseguito quattro perquisizioni domiciliari nelle aree urbane maggiormente interessate dal citato fenomeno.

Le indagini

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 400 g di hashish, circa 240 g di cocaina, 4 g di marjuana, 2.950 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi.

L’attività si è conclusa con l’arresto di 4 cittadini italiani, di età compresa tra i 25 ed i 39 anni.

Due sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Velletri e altri due presso i propri domicili, in regime di arresti domiciliari.

Le indagini condotte nel tempo dalle forze dell’ordine hanno più volte fatto luce su una ramificata attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni dei Castelli Romani. L’intensa attività investigativa, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Velletri, ha consentito di smantellare diverse piazze di spaccio radicate nel territorio e grazie a mirati servizi di controllo del territorio, i militari sono potuti intervenire tempestivamente, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.