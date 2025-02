Nella notte tra sabato e domenica, un intervento tempestivo dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Subiaco ha evitato una tragedia.

Subiaco, vuole gettarsi nel vuoto: salvata una donna di 77 anni

Una donna di 77 anni, in evidente stato di difficoltà, aveva ingerito alcuni psicofarmaci e si era poi seduta su una pensilina esterna della propria abitazione in via Fabio Filzi, a circa dieci metri d’altezza, con le gambe nel vuoto. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni giovani che frequentavano la zona del centro cittadino e che, resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I militari, giunti sul posto in pochi istanti, hanno valutato il pericolo imminente e, vista la resistenza della donna a qualsiasi tentativo di mediazione, hanno deciso di agire con rapidità. Dopo aver fatto accesso all’abitazione forzando la porta d’ingresso, sono riusciti a raggiungerla, afferrandola alle spalle e mettendola in sicurezza, evitando così il peggio. Una volta superato il momento di forte tensione, la donna ha realizzato il rischio corso e ha espresso ripetutamente gratitudine nei confronti dei due Carabinieri per il loro intervento. Successivamente è stata affidata alle cure del personale medico per gli accertamenti del caso.

L’episodio evidenzia ancora una volta il ruolo fondamentale delle Forze dell’Ordine nella tutela della sicurezza pubblica e nel pronto intervento in situazioni di emergenza.