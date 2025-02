Tragico incidente sul lavoro a Roma: grave una ragazza di soli 19 anni.

Roma, pulisce la vetrata di un b&b e cade da 7 metri: grave una ragazza di 19 anni, ecco cosa è successo

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una ragazza di 19 anni è caduta da un’altezza di circa sette metri, mentre puliva una vetrata di un b&b. Il fatto è accaduto in via Turati, nei pressi della stazione Termini.

La ragazza 19enne, che sembrerebbe essere stata regolarmente assunta, è finita in una chiostrina interna della palazzina. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice rosso in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio