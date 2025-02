La sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato in data odierna, 11 febbraio 2025, alle ore 10.45 circa, in Via dell’Acqua Bulicante, la Squadra VF di Tuscolano II 12/A con al seguito l’Autobotte ed il Carro Autoprotettori per un incendio all’interno di una villetta in fase di ristrutturazione.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il personale VF giunto sul posto ha subito tratto in salvo due persone che si trovavano all’interno dell’abitazione, di 48 e 44 anni senza fissa dimora che, a causa dell’intenso fumo, si erano intossicati.

Una volta portati all’esterno sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 per essere poi trasportati presso l’ospedale in codice giallo. Inoltre, durante le operazioni di spegnimento, sono state messe in sicurezza due bombole di GPL. Sul posto la Polizia di Stato