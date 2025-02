Balduina, oltre 20 ore senza acqua da domani: i dettagli

Acea Ato 2 comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario ef fettuare una sospensione del flusso idrico nel XIV Municipio (comune di Roma).

Tutti i dettagli

Infatti, al fine di consentire la realizzazione di interventi inf rastrutturali nell’ambito dei progetti PNRR, volti a migliorare la resilienza e la qualità della rete di distribuzione idrica nella Capitale, è necessario ef ettuare una

sospensione del flusso in zona Balduina, nel Municipio XIV del Comune di Roma.

Tra la sera del 12 e la sera 13 febbraio si interverrà presso il centro idrico Villa Moris di Acea Ato 2 per effettuare una manutenzione straordinaria sulle componenti della camera di manovra della struttura. Il lavoro consentirà di gestire in maniera più ef ficace le inf rastrutture esistenti e di migliorare la resilienza del sistema idrico di tutta la zona.

L’intervento si svolgerà in queste date e in questi orari per limitare al massimo i disagi per i cittadini, per le scuole, per uf fici pubblici e privati.

Di conseguenza dalle ore 22:00 di mercoledì 12 febbraio alle ore 19:00 di giovedì 13 febbraio si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade/ zone:

Balduina (intero quartiere)

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, nel comune di Roma – XIV municipio dalle ore 22:00 del 12 febbraio alle ore 19:00 del 13 febbraio, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti strade:

Piazza della Balduina

Largo Giorgio Maccagno

Piazza Giovenale

Largo Lucio Apuleio

Largo Damiano Chiesa

Viale delle Medaglie D’oro, civ. 160

Per i casi di ef fettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di

rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.

Foto di repertorio