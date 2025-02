Fumone, il paese dell’amore: al via il concorso per San Valentino

Fumone si conferma il borgo più romantico della Ciociaria con un’iniziativa speciale dedicata agli innamorati.

Il romantico contest a Fumone in provincia di Frosinone

Iniziata il 7 febbraio e fino al 16 febbraio, in occasione di San Valentino, parte la nuova edizione del concorso “Se ami qualcuno, portalo a Fumone”, che inviterà residenti e visitatori a celebrare l’amore in uno dei luoghi più suggestivi del Lazio. L’evento ha preso il via il 7 febbraio con l’accensione ufficiale dell’“Angolo degli Innamorati”, un punto iconico del borgo che diventerà la cornice perfetta per romantici scatti di coppia.

Il Sindaco Matteo Campoli ha illustrato le regole del concorso e svelati i dettagli dell’iniziativa: Scattare una foto nell’“Angolo degli Innamorati e caricarla su Facebook taggando il Sindaco Matteo Campoli. La foto che entro le 24:00 del 16 febbraio avrà ricevuto più like si aggiudicherà una cena romantica per due persone. I vincitori saranno proclamati il 17 febbraio.

“L’amore – ha detto il sindaco – è il filo conduttore che lega la storia di Fumone, un borgo senza tempo che da sempre incanta e fa sognare. Vogliamo che tutti lo scoprano come il luogo perfetto per vivere momenti indimenticabili con la persona amata. Questo concorso è un modo per celebrare l’amore in tutte le sue forme e per rafforzare il legame tra il nostro paese e chi lo visita. Perché, come diciamo sempre, se ami qualcuno, portalo a Fumone!”.

L’evento, accompagnato dall’hashtag ufficiale #AmaFumone, si propone di rendere il borgo una destinazione simbolo del romanticismo, un posto dove l’amore è non solo benvenuto, ma addirittura “obbligatorio”. Perché, come recita il cartello dell’“Angolo degli Innamorati”: “In questo luogo è obbligatorio baciarsi!”.