Alle ore 05,00 circa di questa mattina è giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cassino una segnalazione di un furto in atto ai danni di una nota rivendita di auto di grossa cilindrata della Città Martire.

Ecco cosa è successo questa mattina a Cassino

Il tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino ha consentito di sorprendere e mettere in fuga tre malviventi intenti a forzare il cancello della concessionaria, non riuscendo nell’intento di impossessarsi di tre auto di grossa cilindrata in esposizione nel piazzale dell’attività commerciale.

Un quarto complice, a bordo di una Volkswagen Golf di colore bianco, in sosta nei pressi della rivendita, che avrebbe avuto il ruolo di “staffetta”, all’arrivo della gazzella dei Carabinieri è partito a forte velocità andando a collidere frontalmente con la Seat Leon dei militari, con l’intento di ostacolarne l’intervento. Un Carabiniere, sebbene ferito, è sceso dall’auto e ha tentato di inseguire a piedi il malvivente che si è dileguato nel buio delle campagne circostanti. Entrambi i veicoli sono rimasti danneggiati; quella dei malviventi è stata sottoposta a sequestro per i rilievi tecnico-scientifici a cura del personale specializzato.

I militari sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Cassino.

Sono in corso indagini a cura del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cassino, al fine di risalire agli autori del tentato furto alla concessionaria di auto e al conseguente speronamento alla gazzella dei Carabinieri che ha causato ingenti danni alla carrozzeria e lesioni a due militari.